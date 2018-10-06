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ВИДЕО - «Коламбус» нарвался на очень злой «Монреаль». 3 пропущенных – еще цветочки

«Коламбус» нарвался на очень злой «Монреаль». 3 пропущенных – еще цветочки
 3 просмотров | 01:58
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Никаких шансов для гостей.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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