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ВИДЕО - Банка Златана, чудовищный привоз защитника «Нью-Йорк Сити» и другие топ-моменты недели в MLS

Банка Златана, чудовищный привоз защитника «Нью-Йорк Сити» и другие топ-моменты недели в MLS
 629 просмотров | 01:57
Eurosport

2 ч. назад

Сплошная крутизна.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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