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ВИДЕО - «Ред Буллз» закинули «Атланте» 2 мяча, один из которых с игроками отпраздновал забавный рыжий парень

«Ред Буллз» закинули «Атланте» 2 мяча, один из которых с игроками отпраздновал забавный рыжий парень
 17 просмотров | 02:10
Eurosport

1 час назадОбновлено 33 мин. назад

Пенальти, добивание – дело сделано.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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