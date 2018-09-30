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ВИДЕО - Уэйн Руни поймал вратаря на выходе и засадил с 35 метров. У него дубль

Руни поймал вратаря на выходе и засадил с 35 метров. У него дубль
2 363 просмотров | 01:20
Eurosport

1 час назад

Первый гол в ворота «Монреаля» – обычный, второй – божественный.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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