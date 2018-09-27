Футбол > MLS

ВИДЕО - Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто

Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
 463 просмотров | 02:30
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

«Нью-Йорк Сити» дважды огорчил «Чикаго».

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео