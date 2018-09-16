Футбол > MLS

ВИДЕО - Дырявая оборона «Сан-Хосе» 5 раз расстроила фанатов – «Спортинг» издевался над соперником как мог

Дырявая оборона «Сан-Хосе» 5 раз расстроила фанатов – «Спортинг» издевался над соперником как мог
1 484 просмотров | 02:03
Eurosport

Вчера в 11:06Обновлено 22 ч. назад

Всего зрители увидели шесть запоминающихся мячей.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео