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ВИДЕО - «Ред Буллз» прошляпили 2 гола, но собрались и совершили грандиозный камбэк против «Канзас-Сити»

«Ред Буллз» прошляпили 2 гола, но собрались и совершили грандиозный камбэк против «Канзас-Сити»
 97 просмотров | 02:00
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 29 мин. назад

Вот такая воля к победе приветствуется.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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