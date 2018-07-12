ВИДЕО - «Чикаго» и «Филадельфия» накидали 7 голов в матче, где не забивали разве что в свои ворота
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Футбол
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