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ВИДЕО - 6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов

6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов
 51 просмотров | 03:01
Eurosport

15 мин. назад

Такой футбол забудется не скоро.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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