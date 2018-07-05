ВИДЕО - 6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов
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Футбол
6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов51 просмотров • 1 час назад
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