Футбол > MLS

ВИДЕО - Златану хватило 58 секунд, чтобы вскрыть «Сан-Хосе». Ибра оформил дубль, но было еще 4 мяча

Златану хватило 58 секунд, чтобы вскрыть «Сан-Хосе». Ибра оформил дубль, но было еще 4 мяча
  смотрят | 01:57
Eurosport

Только что

«Лос-Анджелес Гэлакси» забил трешку, но не победил.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • Ставки за 300. Акинфеев пропустит дважды, Хорватия расколдует датчан

    1 613 просмотров | 01:23

  • «Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне

    6 664 просмотров | 01:22

  • «Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова

    3 748 просмотров | 01:26

  • Ставки за 300. Аргентина вылетит, низ в матче команд Суареса и Роналду

    2 815 просмотров | 01:26

  • «Русские девушки абсолютно прекрасны». Фанаты – об использовании Тиндер в России

    8 040 просмотров | 01:25

  • XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

    6 340 просмотров | 04:02

  • Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса

    3 048 просмотров | 01:15

  • XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

    3 634 просмотров | 03:47

  • Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии

    2 445 просмотров | 01:32

  • XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции

    3 418 просмотров | 03:36

  • Сногсшибательная заставка Уимблдона, от которой жажда турнира становится еще сильнее

    9 040 просмотров | 00:34

  • Сила расстановки. Как Уругвай остановил русского Моуринью

    12 833 просмотров | 01:56

  • Ставки за 300. Нигерия вышвырнет Аргентину, Франция и Дания сгоняют вничью

    1 999 просмотров | 01:37

  • Комментатор Eurosport Максим Сенаторов пояснил за битву России с Уругваем

    3 463 просмотров | 01:35

  • Ставки за 300. Россия раскачает Уругвай, Иран упрется против Роналду

    1 716 просмотров | 01:24

  • «Россия два раза победит». Болельщики – о следующем чемпионе мира

    3 995 просмотров | 02:20

  • Два авто жесточайше столкнулись на старте и перекрыли проезд всем, но один везунчик проскользнул

    1 447 просмотров | 02:10

  • Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию

    2 217 просмотров | 01:21

  • Коста-Рика-14, Гана-10 и еще 3 самые крутые команды-андердога в истории ЧМ

    3 246 просмотров | 03:16