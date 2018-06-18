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ВИДЕО - Лучшие трюки 16-й недели MLS, которых так не хватило Неймару в матче против Швейцарии

Лучшие трюки 16-й недели MLS, которых так не хватило Неймару в матче против Швейцарии
 407 просмотров | 01:08
Eurosport

1 час назад

Бразильцу стоит посмотреть эту нарезку и вспомнить, что он тоже так умеет.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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