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ВИДЕО - Топ-10 крутейших моментов недели MLS. Там есть эпизод, где Златану не дали забить с линии ворот

Топ-10 крутейших моментов недели MLS. Там есть эпизод, где Златану не дали забить с линии ворот
 308 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назад

Реально сумасшедшие эпизоды.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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