В MLS был тур дедулек: после Ибрагимовича забил еще и Швайнштайгер

ВИДЕО - В MLS был тур дедулек: после Златана Ибрагимовича забил еще и Бастиан Швайнштайгер
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»3 588 просмотров • 5 ч. назад
В MLS был тур дедулек: после Ибрагимовича забил еще и Швайнштайгер1 165 просмотров • 4 ч. назад
«Миннесота» и «Канзас» вбили 2 могучих гвоздя. А потом еще 3 голешника1 009 просмотров • 04/06/2018 в 11:33
Игроки «Филадельфии» так яростно возмущались пенальти, что наговорили на две красные карточки2 442 просмотров • 03/06/2018 в 10:50
Джовинко идеально пальнул со штрафного, «Торонто» повел 3:0 – дальше был ад3 268 просмотров • 03/06/2018 в 15:27
Игроки «Нью-Йорк Сити» пальнули в переклашку, потом еще раз, но следом забили. Все это в одной атаке1 640 просмотров • 03/06/2018 в 10:06
«Гэлакси» поднял Златана с лавки, но на этот раз обошлось без чуда2 635 просмотров • 03/06/2018 в 09:23
Златан вернулся после дисквалификации и положил двушку «Далласу», но его «Гэлакси» все равно продул7 073 просмотров • 31/05/2018 в 10:52
Класснейшие финты из 13-го тура MLS. Некоторые так вообще мощь мощная327 просмотров • 29/05/2018 в 20:43
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Даже парни из квалификации подняли большие деньги». Все о призовых «Ролан Гаррос»-2018
«Посмотрела «Тренер», «Движение вверх» и «Лед» за неделю». Топ-фильмы от участников «Ролан Гаррос»
Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»
Крыши на стадионах и рождение Федерера. 5 событий, навсегда изменивших теннис
Первая победа Халеп на «Ролан Гаррос». Это легендарно
Мэн, если ты слабонервный, не открывай видео. Там очень жесткое падение гонщиков-экстремалов на BMX
«Ты, наверное, не знаешь, кто такой Тимберлейк». Веснина и Остапенко играют в «То или это»
«У меня нет героев в жизни. Я сама себе герой». Победитель конкурса комментаторов – о работе и любви
«Сказал Пике: «Ничего личного, но давно болею за «Реал». Инстаграм-патруль с Хачановым
Пчела-сексистка очень больно ужалила Навратилову во время матча легенд
5 лучших ударов дня, где сплошной Тим и нет Надаля
«Он был сотым по игре в теннис, но одним из лучших на грунте». Безумный финал Агасси и Медведева
«Она строит розыгрыши за счет глубины ударов и превращается в убийцу». Как играют Халеп и Стивенс
«Смотрела матчи Серены, потому что она была моим кумиром». Игроки – о знакомстве с теннисом
Дель Потро хватило на сет против Надаля. После Рафа покромсал соперника на кусочки
«Финалисткам дают самолет, но у нас там еще Мугуруса оказалась». Что в инстаграме Павлюченковой
Ролан Гаррос : Match of the Day : Thiem - Cecchinato
«Эйс? Что-то какая-то пошлая фигня на ум приходит». Касаткина угадывает слова по губам
«Молодежь не на то энергию тратит». 5 главных парочек в теннисе