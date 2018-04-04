ВИДЕО - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
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Футбол
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS428 просмотров • 2 ч. назад
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«Нью-Ингланд» порвал оборону «Динамо» из Хьюстона, будто это «Динамо» из ПФЛ
Судья воспользовался видеоповтором и удалил игрока «Сиэтла» за то, что тот подсел под соперника