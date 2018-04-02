ВИДЕО - Игроки «Миннесоты» в одной атаке дважды атаковали свои ворота и все-таки забили. Это безумно смешно
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Футбол
Игроки «Миннесоты» в одной атаке дважды атаковали свои ворота и все-таки забили. Это безумно смешно356 просмотров • 1 час назад
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