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ВИДЕО - «Канзас» терзал «Ди Сити» жестче, чем «Бавария» «Боруссию», но забил лишь однажды и нелепо

«Канзас» терзал «Ди Сити» жестче, чем «Бавария» «Боруссию», но забил лишь однажды и нелепо
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Eurosport

8 ч. назадОбновлено 35 мин. назад

Гостям пришлось самим срезать мяч себе в ворота.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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