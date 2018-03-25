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ВИДЕО - Полутораметровый малыш завалил громилу и не забил в пустые. Смотри, тут еще много забавных моментов

Полутораметровый малыш завалил громилу и не забил в пустые. Смотри, тут еще много забавных моментов
1 228 просмотров | 01:56
Eurosport

1 час назад

Жаль только, что «Ванкувер» и «Гэлакси» так и не забили.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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