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ВИДЕО - «Нью-Йорк» уделал «Миннесоту», добив потрясным голом в конце игры

«Нью-Йорк» уделал «Миннесоту», добив потрясным голом в конце игры
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Eurosport

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В отличие от соперника, «Ред Буллз» были очень хороши.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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