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ВИДЕО - Всесильный Вилья, великий Швайни и еще 3 причины смотреть новый сезон MLS

Всесильный Вилья, великий Швайни и еще 3 причины смотреть новый сезон MLS
 401 просмотров | 02:44
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Слово соккер еще никогда не звучало так круто.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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