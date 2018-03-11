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ВИДЕО - «Монреаль» забил 2 чумовых гола с игры, но пустил столько же с пенальти и проиграл

«Монреаль» забил 2 чумовых гола с игры, но пустил столько же с пенальти и проиграл
 184 просмотров | 02:13
Eurosport

2 ч. назад

У «Коламбуса» теперь 2 из 2 на старте MLS.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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