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Видео на случай, если ты все еще сомневаешься, смотреть ли MLS по ночам. Смотреть

Видео на случай, если ты все еще сомневаешься, смотреть ли MLS по ночам. Смотреть
 263 просмотров | 01:03
Eurosport

45 мин. назад

Главные моменты первого тура главного клубного футбольного турнира Северной Америки.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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