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ВИДЕО - Ха-ха, первый гол «Хьюстона» – это громадный здрасьте-мордасьте обороне. Так играть нельзя

Ха-ха, первый гол «Хьюстона» – это громадный здрасьте-мордасьте обороне. Так играть нельзя
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Eurosport

1 час назад

Бедная «Атланта». Она подошла к старту сезона MLS совершенно неготовой и пропустила 4 безответных гола. Да еще и пенальти не забила.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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