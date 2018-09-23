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ВИДЕО - В матче «Нью-Ингленд» и «Чикаго» было 4 крутых гола. Один из них режиссер даже просмаковал 5 раз

В матче «Нью-Ингленд» и «Чикаго» было 4 крутых гола. Один из них режиссер даже просмаковал 5 раз
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Причем это автогол.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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