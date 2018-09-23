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ВИДЕО - Жесткий хайлайт: кажется, что играли не «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом», а «Барса» с «Леганесом»

Жесткий хайлайт: кажется, что играли не «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом», а «Барса» с «Леганесом»
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

В одну калитку.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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