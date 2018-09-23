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ВИДЕО - Кто-то сглазил игроков «Торонто»: они чуть не забили в свои ворота, а потом привезли себе 2 гола

Кто-то сглазил игроков «Торонто»: они чуть не забили в свои ворота, а потом привезли себе 2 гола
 318 просмотров | 02:34
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Весьма приятный матч для «Нью-Йорк Ред Буллз».

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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