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ВИДЕО - Джози Алтидор включил зверя и без помощи Себастьяна Джовинко покромсал «Реал Солт-Лейк»

Алтидор включил зверя и без помощи Джовинко покромсал «Реал Солт-Лейк»
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Eurosport

30 мин. назад

«Торонто» зажег дома – 3:1.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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