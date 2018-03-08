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ВИДЕО - «Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках

«Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках
 889 просмотров | 04:16
Eurosport

46 мин. назад

Спойлер: 3 «Динамо» и ни одного «Спартака».
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