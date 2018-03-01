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ВИДЕО - Матюиди упал, а Пьянич забил с точки. 5 моментов, которыми запомнится матч «Ювентуса» и «Аталанты»

Матюиди упал, а Пьянич забил с точки. 5 моментов, которыми запомнится матч «Ювентуса» и «Аталанты»
 721 просмотров | 02:16
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Команды выявили первого финалиста Кубка в не самом зажигательном матче.
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