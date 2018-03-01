Футбол > Кубок Италии

ВИДЕО - «Лацио» и «Милан» ни разу не забили за 210 минут и решили все в серии пенальти. Там творилась жесть

«Лацио» и «Милан» ни разу не забили за 210 минут и решили все в серии пенальти. Там творилась жесть
1 898 просмотров | 01:38
Eurosport

45 мин. назад

«Россонери» вышли в финал Кубка Италии, начав с двух нереализованных ударов с точки.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player :

Смотрите на Eurosport

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео