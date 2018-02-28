Футбол > Кубок Италии

ВИДЕО - «На стадионе «Юве» нет ни одной кассы». Интервью с президентом фан-клуба «Ювентуса»

«На стадионе «Юве» нет ни одной кассы». Интервью с президентом фан-клуба «Ювентуса»
 247 просмотров | 03:35
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Признание «Юве», встреча с Конте, финал ЛЧ – все твои мечты в одном видео.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player :

Смотрите на Eurosport

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео