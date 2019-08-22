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ВИДЕО - Игра в слоника и обнимашки. Забавная тренировка «Серро Портеньо» перед битвой с «Ривер Плейт»

Игра в слоника и обнимашки. Забавная тренировка «Серро Портеньо» перед битвой с «Ривер Плейт»
 293 просмотров | 00:18
SNTV

1 час назад

23 августа «Серро Портеньо» сыграет первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейт».
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