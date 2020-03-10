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Неймар плюнул на работу в общей группе и бегал с мячом во время тренировки перед матчем ЛЧ (видео)

Неймар плюнул на работу в общей группе и бегал с мячом во время тренировки перед матчем ЛЧ
 649 просмотров | 00:45
SNTV

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Бразилец не любит, когда ему указывают, что делать.
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