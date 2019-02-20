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ВИДЕО - У Роналду больше голов в ЛЧ, чем у всего «Атлетико». 5 фактов об ужасном вечере Симеоне

У Роналду больше голов в ЛЧ, чем у всего «Атлетико». 5 фактов об ужасном вечере Симеоне
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Eurosport

32 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Криштиану своими руками (точнее дважды головой и один – с пенальти) втащил «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Роналду – царь ЛЧ и главная надежда «Юве».
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