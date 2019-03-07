«МЮ» сломал историю полностью. 5 фактов о страданиях «ПСЖ» и дьявольском счастье

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«Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» сыграли два матча 1/8 Лиги чемпионов с общим счетом 3:3. Но из-за большего количества голов на чужом поле дальше прошли манкунианцы. Этот матч сопровождали несколько исторических событий.