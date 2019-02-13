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ВИДЕО - У «МЮ» нет шансов на четвертьфинал. 5 фактов о первом поражении Сульшера в «Юнайтед»

У «МЮ» нет шансов на четвертьфинал. 5 фактов о первом поражении Сульшера в «Юнайтед»
3 915 просмотров | 01:58
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Новая высота Буффона, голы Мбаппе и вот это все. Сколько там лет назад Уле Гуннар принес «Ман Юнайтед» победу в ЛЧ?
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Футбол


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