ВИДЕО - У «МЮ» нет шансов на четвертьфинал. 5 фактов о первом поражении Сульшера в «Юнайтед»

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Новая высота Буффона, голы Мбаппе и вот это все. Сколько там лет назад Уле Гуннар принес «Ман Юнайтед» победу в ЛЧ?