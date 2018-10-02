Футбол > Лига чемпионов УЕФА

ВИДЕО - «Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ

«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
1 800 просмотров | 00:52
Eurosport

1 час назад

Пресс-конференция Жозе перед матчем с «Валенсией».
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео