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ВИДЕО - Лидер фан-клуба «Реала» об ответке с «ПСЖ» и грехах Бензема

Лидер фан-клуба «Реала» об ответке с «ПСЖ» и грехах Бензема
 921 просмотров | 04:03
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 30 мин. назад

Все, что нужно знать о битве на «Парк де Пренс», от главного фаната мадридского клуба в России.
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