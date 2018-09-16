ВИДЕО - Страшное падение мотогонщика на спину, после которого он чудом не стал инвалидом
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FIM EWC
Удивительное падение мотогонщика: он перевернулся через руль, хотя ему никто не мешал1 890 просмотров • 23 ч. назад
Страшное падение мотогонщика на спину, после которого он чудом не стал инвалидом2 756 просмотров • 21 ч. назад
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