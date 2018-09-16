FIM EWC

ВИДЕО - Страшное падение мотогонщика на спину, после которого он чудом не стал инвалидом

Страшное падение мотогонщика на спину, после которого он чудом не стал инвалидом
2 756 просмотров | 01:06
Eurosport

20 ч. назад

Это форменный ужас.
Показать большеПоказать меньше

FIM EWC


Посмотреть ещеБольше от канала FIM EWC
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео