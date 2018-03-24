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ВИДЕО - Коляда немного повалялся, но доборолся и вырвал бронзу чемпионата мира

Коляда немного повалялся, но доборолся и вырвал бронзу чемпионата мира
 366 просмотров | 04:49
Eurosport

1 час назад

Михаил принес России первую за 7 лет медаль мирового первенства в мужском одиночном катании.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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