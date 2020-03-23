Фигурное катание

Победная произвольная программа Загитовой на ЧМ в Сайтаме (видео)

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем
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Eurosport

34 мин. назад

Это было красиво.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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