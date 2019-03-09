Фигурное катание

ВИДЕО - Выступления Константиновой, Турсынбаевой и Михары, которые поделили медали Универсиады

Выступления Константиновой, Турсынбаевой и Михары, которые поделили медали Универсиады
 207 просмотров | 01:50
Eurosport

55 мин. назад

Во многом ожидаемые победительницы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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