Фигурное катание

ВИДЕО - Фигуристка из ОАЭ откатала на Универсиаде в хиджабе

Фигуристка из ОАЭ откатала на Универсиаде в хиджабе
 433 просмотров | 05:19
Eurosport

1 час назад

Захра Лари недобрала баллов для произвольной программы, но запомнилась зрителям.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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