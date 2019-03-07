Фигурное катание

ВИДЕО - Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка на Универсиаде и набрал 1,71 балла за технику

Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка и набрал 1,71 балла за технику
 304 просмотров | 04:45
Eurosport

1 час назад

Но Лаэрте Руан рад, что показал в Красноярске короткую программу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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