Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка и набрал 1,71 балла за технику

ВИДЕО - Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка на Универсиаде и набрал 1,71 балла за технику
Показать большеПоказать меньше
Фигурное катание
Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка и набрал 1,71 балла за технику304 просмотров • 3 ч. назад
Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы1 848 просмотров • Вчера в 13:34
Яркое выступление Турсынбаевой принесло ей серебро четырех континентов6 522 просмотров • 09/02/2019 в 13:28
Блестящий прокат Кихиры сделал ее чемпионкой не одного, а целых четырех континентов4 540 просмотров • 09/02/2019 в 13:32
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона5 947 просмотров • 27/01/2019 в 22:48
Загитова скинула кожанку и откатала показательный танец в образе Лары Крофт под тему из Tomb Raider10 700 просмотров • 27/01/2019 в 21:23
Итальянский фигурист станцевал в образе охотника за привидениями – под эту музыку ноги пляшут сами3 150 просмотров • 27/01/2019 в 21:06
Самый грустный прокат Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы2 463 просмотров • 26/01/2019 в 23:04
Нежный прокат Синициной и Кацалапова под Моцарта – после него ты точно вспомнишь свою первую любовь1 892 просмотров • 26/01/2019 в 23:02
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы
«МЮ» сломал историю полностью. 5 фактов о страданиях «ПСЖ» и дьявольском счастье
Дедушка Хиггинс показал Селби, что и в 43 года он все еще красавец
Воздушные поцелуи спортсменов и хиты в хоккее в лучших моментах дня Универсиады
Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы
Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом