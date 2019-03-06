ВИДЕО - Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы
Показать большеПоказать меньше
Фигурное катание
Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы151 просмотров • 3 ч. назад
Яркое выступление Турсынбаевой принесло ей серебро четырех континентов6 499 просмотров • 09/02/2019 в 13:28
Блестящий прокат Кихиры сделал ее чемпионкой не одного, а целых четырех континентов4 529 просмотров • 09/02/2019 в 13:32
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона5 943 просмотров • 27/01/2019 в 22:48
Загитова скинула кожанку и откатала показательный танец в образе Лары Крофт под тему из Tomb Raider10 691 просмотров • 27/01/2019 в 21:23
Итальянский фигурист станцевал в образе охотника за привидениями – под эту музыку ноги пляшут сами3 148 просмотров • 27/01/2019 в 21:06
Самый грустный прокат Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы2 461 просмотров • 26/01/2019 в 23:04
Нежный прокат Синициной и Кацалапова под Моцарта – после него ты точно вспомнишь свою первую любовь1 891 просмотров • 26/01/2019 в 23:02
Тягучий прокат Степановой и Букина под рев джаза, за который они получили лишь серебро1 661 просмотров • 26/01/2019 в 23:00
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом
Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом
Матч начался с красивого исполнения гимна, а закончился семью шайбами и голом «Бостона» в овертайме
Русские биатлонистки покорили спринт на Универсиаде и забрали 6 первых мест
Россия обыграла США на Универсиаде и возглавила группу
«Аякс» не проигрывает, если открывает счет. 6 фактов о разгроме «Реала»