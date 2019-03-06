Фигурное катание

ВИДЕО - Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы

Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы
 151 просмотров | 04:45
Eurosport

1 час назад

Шикарное выступление русской пары.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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