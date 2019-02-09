Фигурное катание

ВИДЕО - Яркое выступление Турсынбаевой, принесшее ей серебро четырех континентов

Яркое выступление Турсынбаевой, принесшее ей серебро четырех континентов
 6 просмотров | 04:39
Eurosport

10 мин. назад

Фигуристка из Казахстана превзошла всех, кроме Рики Кихиры.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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