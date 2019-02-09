Фигурное катание

ВИДЕО - Прокат, сделавший Кихиру чемпионкой не одного, а целых четырех континентов

Прокат, сделавший Кихиру чемпионкой не одного, а целых четырех континентов
 18 просмотров | 04:41
Eurosport

16 мин. назад

Японка выиграла главный старт перед ЧМ.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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