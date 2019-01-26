Самый грустный прокат Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы

ВИДЕО - Самый грустный прокат Хавьера Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы
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Фигурное катание
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