Фигурное катание

ВИДЕО - Самый грустный прокат Хавьера Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы

Самый грустный прокат Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы
 186 просмотров | 08:08
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 1 час назад

Главный Дон Кихот фигурного катания.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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