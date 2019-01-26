Фигурное катание

ВИДЕО - Нежный прокат Синициной и Кацалапова под Моцарта – после него ты точно вспомнишь свою первую любовь

Нежный прокат Синициной и Кацалапова под Моцарта – после него ты точно вспомнишь свою первую любовь
 124 просмотров | 04:30
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Пара стала четвертой на ЧЕ в Минске.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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