Фигурное катание

ВИДЕО - Самодурова без остатка выложилась в произвольной и уничтожила всех конкуренток в Минске

Самодурова без остатка выложилась в произвольной и уничтожила всех конкуренток
1 822 просмотров | 04:13
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Золотое выступление русской фигуристки.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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