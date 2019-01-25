Фигурное катание

ВИДЕО - Великолепное танго Степановой и Букина, которым они пробили 80-балльную отметку

Великолепное танго Степановой и Букина, которым они пробили 80-балльную отметку
 713 просмотров | 03:01
Eurosport

3 ч. назад

Отличное выступление русской пары.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Фигурное катание


Посмотреть ещеБольше от канала Фигурное катание
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео